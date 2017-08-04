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Екатеринбуржец умер во время игры в боулинг 03 августа в 18:38

  • Текст

В "Луне".

В екатеринбургском развлекательном центре "Луна" скончался мужчина во время игры в боулинг.

"Это произошло вечером 2 августа. Мужчине стало плохо, сотрудники заведения вызвали скорую, однако спасти его не удалось. Сейчас проводится проверка, тело погибшего направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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