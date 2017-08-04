Водитель не пострадал.

Вечером 3 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги перевернулся Volkswagen. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"В сторону привоза, фольцваген, вроде туарег, лежит в ограждении, все стекла выбиты", - написал в соцсети "ВКонтакте" Аркадий Иванов (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.). По имеющимся данным, водитель не пострадал.

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД "Уралинформбюро" не удалось.