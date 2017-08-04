Его передали в окно.

В Сургуте прохожие спасли маленького ребенка, который вышел через окно на козырек подъезда. Очевидцы разместили видео на YouTube,

"Сегодня днем, очевидец Ирина Смирнова услышала крики о помощи. Выглянув в окно она опешила. На козырьке входа в организацию, в доме 14 по улице Профсоюзов, стоял ребенок и смотрел на шокированных взрослых сверху вниз. Несколько мужчин в оперативном порядке подняли "спасителя" на козырек и он передал ребенка в окно, из которого он вышел", - написал в комментариях к видео Игорь Кесслер (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).