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Сургутяне спасли вышедшего на козырек подъезда ребенка03 августа в 19:26

  • Текст

Его передали в окно.

В Сургуте прохожие спасли маленького ребенка, который вышел через окно на козырек подъезда. Очевидцы разместили видео на YouTube,

"Сегодня днем, очевидец Ирина Смирнова услышала крики о помощи. Выглянув в окно она опешила. На козырьке входа в организацию, в доме 14 по улице Профсоюзов, стоял ребенок и смотрел на шокированных взрослых сверху вниз. Несколько мужчин в оперативном порядке подняли "спасителя" на козырек и он передал ребенка в окно, из которого он вышел", - написал в комментариях к видео Игорь Кесслер (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

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