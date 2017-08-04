Пострадавших нет.

В Дубай Марине новый объект для ротозеев. В ночь с 3 на 4 августа пожарным пришлось тушить пожар в 86-этажном Torch Tower, сообщает "Уралинформбюро".

К 4 утра по местному времени им удалось блокировать открытое горение. По данным дубайской полиции, все находившиеся в здании были вовремя эвакуированы и никто не пострадал.

Предположительно очаг возгорания находился на 9-м этаже 86-этажного небоскреба. Он был сдан в 2011 году и входит в список 35 самых высоких зданий мира (337 метров).

Высотка начинает оправдывать свое название "Факел". Это уже второй пожар в здании за последние два года.