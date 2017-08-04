У него ожоги 43% тела.

3 августа 2017 года в Перми произошла вспышка газа в частном доме на улице Загорской. Ударной волной выбило оконные рамы и стену ограды, обгорели вещи в комнатах. Серьезно пострадал 88-летний хозяин дома - он получил ожоги 43% тела.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пенсионер страдал забывчивостью и плохо слышал. Он часто кипятил воду и не следил за включенной газовой плитой.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов.