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Пермский пенсионер пострадал при взрыве газаСегодня в 09:38

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У него ожоги 43% тела.

3 августа 2017 года в Перми произошла вспышка газа в частном доме на улице Загорской. Ударной волной выбило оконные рамы и стену ограды, обгорели вещи в комнатах. Серьезно пострадал 88-летний хозяин дома - он получил ожоги 43% тела.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пенсионер страдал забывчивостью и плохо слышал. Он часто кипятил воду и не следил за включенной газовой плитой.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов.

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