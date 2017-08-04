Женщину сбила пьяная автомобилистка.

57-летняя жительница Челябинска Елена Львовская попала в ДТП во время отдыха на Кипре в городе Ларнака.

Как пишет издание cyplive.com, авария произошла около 3.00 29 июля в районе отеля Flamingo Beach Hotel. Туристка переходила дорогу, и на нее наехала 28-летняя автоледи. Пострадавшую увезли в центральную больницу Никосии в тяжелом состоянии. Ее пришлось ввести в искусственную кому, передает "Уралинформбюро".

Медосвидетельствование показало, что автомобилистка, устроившая аварию, была пьяна. Полицейские обнаружили в выдыхаемом воздухе 29 Мкг/100мл алкоголя при максимально разрешенной дозе 22 Мкг/100мл.

Стоит отметить, что сбитая челябинка - профессор, доктор медицинских наук. Она возглавляет кафедру биохимии УралГУФКа.