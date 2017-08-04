Проводится проверка.

В Сургуте следователи проводят проверку по факту нахождения маленького ребенка на козырьке подъезда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Инцидент произошел 3 августа 2017 года на улице Профсоюзов, 14. Мальчик вышел через окно квартиры на козырек. Его заметили прохожие, которые и спасли ребенка: один из мужчин забрался к мальчику и передал его обратно в окно.

Видео: Igor Kessler | YouTube.com

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