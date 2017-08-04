Миасец на Mazda снес деревянный заборСегодня в 10:43
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Пострадала 18-летняя девушка.
3 августа 2017 года в миасском поселке Ленинск 24-летний водитель Mazda 6 вылетел с дороги и протаранил деревянный забор.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадала 18-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.
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