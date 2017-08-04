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В Салехарде рецидивист проломил таксисту голову молоткомСегодня в 11:09

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И вернется в колонию.

В Салехарде молодого человека признали виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью. В феврале 2017 года он проломил молотком голову таксисту, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Салехарда.

Стоит отметить, преступник лишь накануне Нового года освободился из колонии, отбыв наказание за убийство. В феврале мужчина отдыхал в столице региона, где поссорился с таксистом. После словесной перепалки злоумышленник нанес водителю удар молотком, который носил с собой. Таксист смог вызвать скорую. Врачи диагностировали у него открытый перелом лобной кости.

Преступник полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, из-за чего получил лишь 5 лет лишения свободы в колонии вместо возможных 10.

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