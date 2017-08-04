На месте работают следователи.

Утром 4 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Луначарского около магазина "Кировский" нашли труп мужчины. По всей вероятности, он выпал из окна.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы. Проверку проводит следственный отдел по Октябрьскому району. Пока подробностей никаких нет", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.