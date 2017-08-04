В Магнитогорске погиб 17-летний водитель "Тойоты"Сегодня в 11:36
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Опрокинув машину в кювет.
Днем 3 августа на 8 километре дороги Магнитогорск – Кизил – Сибай перевернулась "Тойота". Погиб 17-летний водитель, два его пассажира 16 и 42 лет получили травмы.
По предварительным данным, юноша не справился с управлением. Машина вильнула влево и, съехав с проезжей части, опрокинулась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Выяснилось, что 42-летний владелец "Тойоты" дал порулить своему 17-летнему знакомому. Возбуждено административное дело по ч.3 ст.12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды). Обстоятельства и причины аварии выясняются.
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