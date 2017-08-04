×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югорская трагедия ничему не научила владельцев большегрузовСегодня в 12:32

  • Текст

И гаишников.

Представитель югорской компании "Ветераны боевых действий" дал взятку сотруднику ДПС. За вознаграждение тот пообещал решить вопрос с проездом крупногабаритного транспорта по территории Октябрьского района – в нарушение правил дорожного движения, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ХМАО-Югра.

Суд признал юридическое лицо виновным и назначили штраф в размере 1 миллиона рублей. В отношении гаишника-взяткодателя возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки за совершение заведомо незаконного бездействия".

Стоит напомнить, что нарушение ПДД водителем большегруза на югорской трассе в декабре 2016 года закончилось трагедией. Негабарит "прошил" встречный автобус, перевозивший детей из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Тогда погибли 12 человек и 19 пострадали. Водителю грузовика Volvo вменяют статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее по теме:
В Югре стартует суд по делу о гибели 11 детей в ДТП

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×