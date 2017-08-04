И гаишников.

Представитель югорской компании "Ветераны боевых действий" дал взятку сотруднику ДПС. За вознаграждение тот пообещал решить вопрос с проездом крупногабаритного транспорта по территории Октябрьского района – в нарушение правил дорожного движения, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ХМАО-Югра.

Суд признал юридическое лицо виновным и назначили штраф в размере 1 миллиона рублей. В отношении гаишника-взяткодателя возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки за совершение заведомо незаконного бездействия".

Стоит напомнить, что нарушение ПДД водителем большегруза на югорской трассе в декабре 2016 года закончилось трагедией. Негабарит "прошил" встречный автобус, перевозивший детей из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Тогда погибли 12 человек и 19 пострадали. Водителю грузовика Volvo вменяют статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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