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Под Артями в ДТП с фурой погиб мужчинаСегодня в 12:50

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Его сын пострадал.

Ранним утром 4 августа 2017 года на 66-м километре трассы Нижние Серги - Арти лоб в лоб столкнулись "Волга" и фура Scania.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 43-летний водитель легковушки. Мужчина скончался на месте. Его 12-летний сын получил сотрясение мозга.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии. По предварительной версии, погибший уснул за рулем.

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