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В Шереметьево сел аварийный Airbus А330Сегодня в 14:36

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Не улетевший в Майами.

В полдень 4 августа в Шереметьево успешно совершил экстренную посадку трансатлантический лайнер "Аэрофлота".

В 10.15 рейс SU-110 вылетел из российской столицы в Майами (США). Некоторое время спустя командир экипажа доложил о неуборке механизации правого крыла и запросил вынужденную посадку.

Наземные службы Шереметьево были приведены в полную готовность, а лайнер полтора часа кружил в окрестностях Москвы, вырабатывая топливо, передает "Уралинформбюро".

Экстренная посадка прошла успешно. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

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