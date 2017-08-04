Не улетевший в Майами.

В полдень 4 августа в Шереметьево успешно совершил экстренную посадку трансатлантический лайнер "Аэрофлота".

В 10.15 рейс SU-110 вылетел из российской столицы в Майами (США). Некоторое время спустя командир экипажа доложил о неуборке механизации правого крыла и запросил вынужденную посадку.

Наземные службы Шереметьево были приведены в полную готовность, а лайнер полтора часа кружил в окрестностях Москвы, вырабатывая топливо, передает "Уралинформбюро".

Экстренная посадка прошла успешно. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.