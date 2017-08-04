В подтопленной шахте "Мир" остаются более 60 человекСегодня в 15:30
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Еще 90 удалось вывести.
В потенциально опасной зоне подтопленного рудника "АЛРОСы" в Якутии остаются 62 человека. До безопасных отметок выведено 89 горняков.
Вода из карьера прорвалась на 210 горизонт рудника "Мир" в Мирном днем 4 августа. В это время в шахте находились около 150 сотрудников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).
Была объявлена эвакуация персонала и начата спасательная операция. На месте ЧП работают 19 сотрудников Якутского военизированного горноспасательного отряда, 3 единицы техники и оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительным данным, подтопление шахты грунтовыми водами спровоцировал технологический сбой на резервуаре хранения воды одной из насосных станций.
Стоит отметить, что буквально три недели назад Ленское управление Ростехнадзора направило должностные лица "АЛРОСы" на внеочередную аттестацию после смертельных ЧП с рабочими 1 апреля - на руднике "Интернациональный" (Мирнинский ГОК) и 26 апреля - на руднике "Айхал" (Айхальский ГОК).
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