×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В подтопленной шахте "Мир" остаются более 60 человекСегодня в 15:30

  • Текст

Еще 90 удалось вывести.

В потенциально опасной зоне подтопленного рудника "АЛРОСы" в Якутии остаются 62 человека. До безопасных отметок выведено 89 горняков.

Вода из карьера прорвалась на 210 горизонт рудника "Мир" в Мирном днем 4 августа. В это время в шахте находились около 150 сотрудников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Была объявлена эвакуация персонала и начата спасательная операция. На месте ЧП работают 19 сотрудников Якутского военизированного горноспасательного отряда, 3 единицы техники и оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительным данным, подтопление шахты грунтовыми водами спровоцировал технологический сбой на резервуаре хранения воды одной из насосных станций.

Стоит отметить, что буквально три недели назад Ленское управление Ростехнадзора направило должностные лица "АЛРОСы" на внеочередную аттестацию после смертельных ЧП с рабочими 1 апреля - на руднике "Интернациональный" (Мирнинский ГОК) и 26 апреля - на руднике "Айхал" (Айхальский ГОК).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×