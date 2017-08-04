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В ДТП на Южном Урале погибла 12-летняя свердловчанкаСегодня в 17:12

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Еще 2 человека пострадали.

Утром 4 августа 2017 года на 102-м километре трассы Чебаркуль - Магнитогорск (Уйский район) вылетела с дороги и перевернулась Lada Granta. За рулем находилась 45-летняя жительница Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского ГУ МВД, в аварии погибла 12-летняя пассажирка легковушки. Еще два пассажира госпитализированы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

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