Неславянской внешности.

Утром 6 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Технической около дома №35 дворник обнаружил пакет с новорожденным мальчиком неславянской внешности. Мужчина вызвал скорую. Медики в свою очередь сообщили о происшествии полицейским.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, малыша увезли в ГКБ №14. Сейчас правоохранители разыскивают родителей ребенка.