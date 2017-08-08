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Екатеринбуржец приковал супругу к батарее07 августа в 08:36

  • Текст

И избил ее вместе с приятелем.

Екатеринбуржец приковал 27-летнюю жену к батарее и избил ее вместе с приятелем.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Корепина. Мужчины распивали спиртное, а женщина мешала им, поэтому горожане пристегнули ее наручниками к трубе отопления. В течение дня они избивали женщину.

Пленнице удалось дозвониться до спасателей. Специалисты службы спасения "СОВА" с помощью специнструмента перекусили наручники.

Все находившиеся в квартире граждане были задержаны и доставлены в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

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