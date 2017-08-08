На тушение пожара ушло 3 часа.

6 августа 2017 года около 21.00 в Челябинске на Свердловском тракте вспыхнул цех по производству мебели.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь охватил около 800 квадратных метров площади. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

В тушении возгорания было задействовано более 70 человек и 20 единиц техники. Работу спасателей осложняло наличие в помещении емкостей с топливом.

Специалистам удалось справиться с огнем спустя 3 часа. Никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.