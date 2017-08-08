И 4 взрослых.

9 человек, в том числе 5 детей, погибли при пожаре в частном доме в деревне Угузево (Бирский район Башкирии), сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МЧС.

Возгорание произошло ночью 7 августа 2017 года. По предварительным данным, люди собрались в доме на семейном празднике. Спасти удалось 3 взрослых. Они госпитализированы.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и следственного комитета. Выясняются причины возгорания, передает "Уралинформбюро".