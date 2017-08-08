Уходя от погони.

Ранним утром 6 августа 2017 года в центре Екатеринбурга инспекторы ГИБДД устроили погоню за лихачом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, около 4.00 водитель Opel Astra не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться на высокой скорости. Началось преследование. На улице Мира при повороте направо нарушитель врезался в служебный автомобиль ГИБДД. Никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.

Лихача доставили в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. В настоящее время в отношении мужчины возбуждены четыре административных производства.