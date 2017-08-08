На проселочной дороге.

Неизвестные с битами напали на 78-летнюю женщину и ее внука, поехавших в лес за грибами. Инцидент произошел рядом с южноуральским селом Устиново. ЧП попало в объектив видеорегистратора пострадавшего.

По словам автора видео, когда грибники ехали по проселку, дорогу им перегородил УАЗ. Вышедшие из него мужчины с битами ворвались в салон легковушки и принялись избивать ее водителя.

Пенсионерке с внуком удалось отбиться от нападавших. В Миассе они написали заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Видео: группа "ВКонтакте" "ЧП 360 | Криминальные Новости"