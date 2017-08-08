Вырулив под грузовик.

В ночь на 6 августа 2017 года на 269 километре трассы Екатеринбург - Тюмень лоб в лоб столкнулись Hyundai Sonata и грузовая "Газель".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 42-летний водитель иномарки. Он скончался на месте. Шофер грузовика получил ушибы.

Следует отметить, что виновник аварии ранее был лишен прав.