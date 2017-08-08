Еще двое пострадали.

6 августа 2017 года около 8.00 под Тюменью в районе деревни Дербыши на Московском тракте произошло смертельное ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областной службе экстренного реагирования, водитель Mazda не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет, где врезался в дерево.

Спасателям пришлось доставать пострадавших с помощью специнструмента. Автолюбитель и один из пассажиров погибли на месте. Двое их попутчиков госпитализированы с травмами.