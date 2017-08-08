Еще двое пострадали.

Утром 6 августа 2017 года на 129 километре трассы Екатеринбург - Тюмень (под Камышловом) столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2109.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 51-летний водитель "девятки". При повороте налево он не уступил дорогу "Калине".

60-летний пассажир ВАЗ-2109 скончался на месте. Виновник аварии получил перелом голени, у 66-летней пассажирки Lada Kalina - черепно-мозговая травма и ушиб легкого.