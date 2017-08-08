Пропавшей пять месяцев назад.

5 августа в Каме пермские рыбаки обнаружили тело молодой девушки. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, погибшей оказалась 25-летняя Екатерина Туренко. Родственники, прибывшие на место, опознали ее.

Последний раз Екатерину видели в ночь на 9 марта возле Коммунального моста. Несколько месяцев волонтеры искали ее.

На теле девушки нет криминальных следов. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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