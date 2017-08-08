×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми нашли тело 25-летней девушки07 августа в 10:24

  • Текст

Пропавшей пять месяцев назад.

5 августа в Каме пермские рыбаки обнаружили тело молодой девушки. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, погибшей оказалась 25-летняя Екатерина Туренко. Родственники, прибывшие на место, опознали ее.

Последний раз Екатерину видели в ночь на 9 марта возле Коммунального моста. Несколько месяцев волонтеры искали ее.

На теле девушки нет криминальных следов. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее по теме:
На поиски пропавшей 8 марта пермячки созывают волонтеров
В Перми пятые сутки ищут 24-летнюю девушку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Куйвашев собрал доверенных лиц

Куйвашев собрал доверенных лиц

Себя он доверил врачам и промышленникам.

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×