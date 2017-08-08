Еще один пострадавший доставлен в больницу.

6 августа 2017 года около 18.00 на 48 километре трассы Сургут – Лянтор произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре, водитель Daewoo Nexia при обгоне Lexus не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком "Урал".

Погибли 24-летний шофер легковушки, его 29-летняя попутчица и еще двое пассажиров. Владельца внедорожника увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.