Двое пострадавших.

Поздним вечером 6 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградская столкнулись Nissan X-Trail и Opel Astra. Виновником аварии стал водитель кроссовера, который не остановился на красный свет.

"Джип просто решил проехоть на красный цвет вот так и не увидел машину и врезались в друг друга удар был очень мошныц одного посажира даже увезли в рианимацыю", - пишет Анастасия Каримова в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В отделении пропаганды городской ГИБДД "Уралинформбюро" уточнили, что в аварии пострадали два пассажира Opel. У 22-летнего молодого человека диагностировали перелом ключицы, у 21-летней девушки - ушиб грудной клетки. Обоих госпитализировали.