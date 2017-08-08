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В Миассе Honda протаранила крыльцо магазина07 августа в 12:20

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Водитель сбежал с места ДТП.

В Миассе водитель Honda Accord не справился с управлением и наехал на бетонное крыльцо магазина, расположенного на первом этаже жилого дома. Передняя часть машины превратилась в груду металла. Авария случилась вечером 5 августа 2017 года

"В результате ДТП пассажиры 1993-94 годов рождения получили телесные повреждения. От госпитализации они отказались", - уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Водитель легковушки с места происшествия скрылся. Возбуждено административное дело, ведется розыск возможного виновника ДТП.

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