Водитель погиб.

В ночь на 7 августа 2017 года на 17 километре дороги "Обход села Покровское" (Артемовский район) ВАЗ-2115 вылетел с дороги и протаранил опору ЛЭП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 27-летний водитель "пятнадцатой" - житель деревни Гаева - скончался на месте. Его водительский стаж 6 лет. По факту аварии проводится проверка.