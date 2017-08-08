Во время игры.

В Березниках дети обнаружили человеческий череп и кости, пытаясь вырыть землянку во время игры. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Предположительно, дети наткнулись одно из захоронений старого кладбища, которое располагалось на этом месте много лет назад.



Фото: Все Березники/vk.com