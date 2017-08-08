Он врезался в опору ЛЭП.

5 августа 2017 года в Березниках на улице Новосадовой 26-летний водитель ВАЗ-2113 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности. От полученных травм он скончался на месте. По факту аварии проводится проверка.