Ночью.

В ночь на 7 августа 2017 года на 263 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Тобольский район) водитель Toyota Land Cruiser 200 сбил велосипедиста, ехавшего по дороге.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 39-летний мужчина скончался на месте.

Следует отметить, что на его велосипеде не было светоотражателей.