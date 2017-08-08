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В тагильской двухэтажке обвалился потолок07 августа в 12:22

  • Текст

На место выехали прокуроры.

6 августа 2017 года в Нижнем Тагиле в подъезде дома №71 по Ленинградскому проспекту рухнул потолок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, по данному факту организована проверка. Надзиратели выясняют, проводились ли в двухэтажке капитальный и текущий ремонты.

Стоит отметить, что восьмиквартирный дом был построен в 1958 году.

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