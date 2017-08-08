От отравления угарным газом.

Утром 6 августа 2017 года в Тюмени на улице Менжинского загорелся четырехквартирный деревянный дом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 7.37. Полыхали крыша и одна из квартир. На место выехали 12 единиц техники и 36 человек. Пламя было ликвидировано в 8.33.

Огнеборцы спасли двух жильцов. Впоследствии одна из них, 59-летняя женщина, скончалась от отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.