Когда отбирал его у жены.

В Челябинске мужчина уронил на асфальт 3-месячного ребенка. Малыша доставили в больницу с травмой головы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, прохожие заметили, как пьяные родители делят ребенка. В тот момент, когда мужчина выхватил сына из рук жены, он не удержал малыша и уронил его.

На помощь ребенку поспешили две женщины. Челябинец ударил одну из них по лицу.

В настоящее время полиция проводит проверку. В отношении мужчины возбуждено административное дело по факту нанесения побоев.