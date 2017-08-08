Разбитым лицом.

Сотрудники сысертской администрации в кулуарах обсуждают новости, связанные с бывшим градоначальником Вадимом Старковым, который 4 августа попал в ДТП.

На фотографиях, которыми обмениваются в соцсетях и мессенджерах работники аппарата, видно, что у экс-главы Сысерти разбиты нос и лоб. Однако, по словам бывших коллег Старкова, эти травмы он получил не в ДТП, а в потасовке, которая случилась после.



Фото: соцсети

"Я об инциденте знаю понаслышке, фото мне прислала коллеги в соцсети. На них видно, что у Вадима Анатольевича (Старкова – при.ред.) лицо разбито и джинсы разорваны. Поговаривают что он, во-первых, сам нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. Это, кстати, на фото видно", - рассказал "Уралинформбюро" один из депутатов Сысертской городской думы, пожелавший остаться неназванным.

Бывшие коллеги Старкова не исключают, что нос ему разбили за "горячий нрав". "Он вышел из машины и, видимо, что-то некорректно сказал второму участнику дорожного происшествия, за что и был побит", - предположил собеседник агентства в мэрии Сысерти. Впрочем, по другой версии, экс-глава "уральской Рублевки" поранился, ударившись во время аварии об руль.

Стоит отметить, что Вадим Старков был избран на пост градоначальника Сысерти в 2009 году, продержавшись в должности четыре года. После выборов в 2013 году он он уступил кресло Александру Карамышеву.