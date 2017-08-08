Двое человек пострадали.

В Екатеринбурге автоугонщик разбился насмерть в похищенной им машине. ДТП произошло 7 августа в 18.00 на улице Лучистой, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе городской ГИБДД.

45-летний мужчина не справился с управлением - Toyota Vista вылетела в кювет. Тяжелые травмы получили двое пассажиров – 44-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Незадолго до случившегося с заявлением об угоне в ГИБДД обратился владелец иномарки.