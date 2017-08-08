На тротуаре.

Вечером 7 августа в Ленинском районе Челябинска ВАЗ-2112 сбил женщину и ее дочь.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Южному Уралу, авария произошла около 18.15 на пересечении улиц Гагарина и Руставели. 25-летняя женщина, ехавшая на Ford по Гагарина, пыталась повернуть налево, но в итоге врезалась в отечественную легковушку, которой управляла 21-летняя девушка. ВАЗ вылетел на тротуар, где находились челябинка и ее дочь. Пострадавшие были госпитализированы.