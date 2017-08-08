Приняв его за пакет с мусором.

Поздним вечером 7 августа 2017 года в Серове на улице Типографской 19-летний водитель Fiat Albea переехал мужчину, лежащего на дороге. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 41-летний пешеход скончался на месте.

Водитель пояснил, что ехал со скоростью 60-65 километров в час. Ему показалось, что на дороге лежит черный пакет с мусором. Подъехав ближе, он разглядел человека и нажал на тормоз, однако наезда избежать не удалось. На встречную полосу молодой человек не стал выезжать, так как там двигалась легковушка.