Пилота госпитализировали.

Вечером 7 августа 2017 года в Чечне одномоторный самолет СП-30 врезался в легковой автомобиль.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Южного СУ на транспорте СКР, инцидент произошел между станицами Червленная и Шелковская. Самолет, проводивший опрыскивание полей, совершил посадку. Во время взлета с трассы 44-летний пилот задел дорожный знак, а затем протаранил машину ИЖ.

Мужчину с травмами госпитализировали. Водитель авто не пострадал.

Проводится доследственная проверка.