Ему вынесли приговор.

Синарский райсуд Каменска-Уральского вынес приговор 37-летнему местному жителю, который грозился взорвать мост через реку Исеть. Ему назначили 240 часов обязательных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 16 апреля 2017 года. Пьяный свердловчанин засунул под куртку подушку, сымитировав взрывное устройство. В таком виде он пришел на автомобильный мост по улице Кадочников, позвонил в полицию и сообщил, что собирается взорвать путепровод.