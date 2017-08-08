Дальнобойщик отделался легкими травмами.

Водитель фуры с отказавшими тормозами "свалил" свою машину в кювет, спасая жизни тех, кто ехал перед ним.

ДТП, случившееся 6 августа на 1645 километре трассы М5 "Урал" на спуске в сторону города Юрюзань, попало в объектив видеорегистратора одного из автолюбителей. На кадрах видно, как большегруз на высокой скорости уходит на правую обочину. Через несколько секунд машина ударяется об ограждение и съезжает в кювет, где опрокидывается на крышу, передает "Уралинформбюро".

По словам очевидцев, водитель грузовика получил легкие травмы. Не сверни он с загруженной трассы, жертв было бы не избежать.



Видео: Роман Комиссаров, youtube.com