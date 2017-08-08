Без воды и еды.

Российские пограничники спасли 19-летнего жителя Украины, который заснул на надувном батуте в Херсонской области и был отнесен течением в открытое море.

Дрейфующего молодого человека обнаружил пограничный сторожевой катер. Истощенного пловца подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь.

19-летний Михаил Дорошенко рассказал, что работает охранником в курортной зоне херсонского поселка Лазурное. После работы он прилег поспать на батут на причале. "Проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил себя в открытом море, где, борясь с жаждой и голодом, провел почти трое суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Пограничники известили о случившемся родственников молодого человека. В настоящее время вопрос об его отправке на родину, передает "Уралинформбюро".