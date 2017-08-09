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В челябинской развалюхе нашли снаряд08 августа в 16:53

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Без взрывчатки.

Днем 8 августа в столице Южного Урала при сносе старого здания на улице Артиллерийской, недалеко от ТРК "Горки", был найден предмет, напоминающий артиллерийский снаряд.

Прилегающую территорию оцепили, из окружающих зданий вывели людей. К месту обнаружения предполагаемого боеприпаса стянули экстренные службы.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН и минно-розыскная собака обследовали находку. Оказалось, что рабочие наткнулись на ржавый корпус артиллерийского снаряда диаметром 152 миллиметра. Взрывчатых веществ в нем не обнаружено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

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