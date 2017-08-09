Хозяйку машины увезли в больницу.

В ночь на 8 августа 2017 года в Челябинске на улице Гагарина возле дома №1 на скорости 150 километров в час перевернулась иномарка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, за рулем автомобиля находилась девушка, с ней ехали две подруги. Хозяйка машины не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась на трамвайных путях.

Автоледи госпитализировали в состоянии средней тяжести. Девушки-пассажирки отделались ушибами, передает "Уралинформбюро".