В районе Бодрума.

8 августа 2017 года в районе турецкого курорта Бодрум произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на местные власти.

Подземные толчки были зафиксированы в 10.42 по местному времени. Очаг залегал в 14 километрах от Бодрума на глубине 10 километров. О пострадавших не сообщается.

По данным пресс-службы Ростуризма, в российское генконсульство в Анталии никто из туристов не обращался.

Стоит отметить, что в ночь на 21 июля 2017 года в Бодруме также было зарегистрировано землетрясение. Тогда в больницы обратились более 70 человек. Они получили ушибы и переломы, падая в панике из окон зданий. Толчки ощутили и путешественники, пребывающие на греческом острове Кос. Там погибли 2 человека, пострадали более 100 человек.

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