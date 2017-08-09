Его отпустил наряд ДПС.

На Ямале в Тарко-Сале сняли на видео полицейского, севшего за руль пьяным. Ролик попал в соцсети и быстро набрал популярность, передает "Уралинформбюро".

На кадрах молодой человек подходит к правоохранителю, который сидит в машине, курит и пьет что-то, похожее на пиво. Автомобилист заявляет, что он - старший инспектор ДПС. Мужчину только что остановил наряд ДПС, но вместо того, чтобы отобрать права, отпустил его.

"Так устраивайся в ГАИ, будешь таким же", - заявляет полицейский.

По данному факту организована служебная проверка.

Видео: Vyacheslav Egorov, YouTube