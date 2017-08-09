Было эвакуировано 10 человек.

8 августа 2017 года в районе деревни Златогорово Белоярского городского округа задымился автобус, следовавший из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в салоне находились 10 человек. Всех их эвакуировал шофер. Он же вызвал на место пожарных.

Специалисты выяснили, что произошло короткое замыкание в моторном отсеке.

Все пассажиры были отправлены попутным транспортом.