Во дворе дома.

В ночь на 9 августа 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома №142 по улице 8 Марта нашли труп 27-летнего мужчины. Об этом "Уралинформбюро" рассказали очевидцы.

По их предположениям, умерший мог скончаться от передозировки наркотиков.